В Киеве возле Святошинского райсуда произошла вторая за день стрельба

В результате перестрелки, по предварительным данным, пострадало трое человек.

Возле Святошинского районного суда города Киева по адресу улица Жилянская 142 произошла уже вторая за день стрельба.

По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали трое человек, сообщает Киев Оперативный. Известно, что стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.

"Предварительно, произошел конфликт, в результате которого ранения получили трое человек. Двое от написания заявления отказались, а вот третьего с огнестрельным ранением "пятой точки" госпитализировали", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, на месте работают медики.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще одного ранили.