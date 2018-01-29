В Киеве возле Святошинского райсуда произошла вторая за день стрельба
15:24, 29 января 2018
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В результате перестрелки, по предварительным данным, пострадало трое человек.
Возле Святошинского райсуда в Киеве произошла стрельба / фото Киев Оперативный
Возле Святошинского районного суда города Киева по адресу улица Жилянская 142 произошла уже вторая за день стрельба.
По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали трое человек, сообщает Киев Оперативный. Известно, что стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.
"Предварительно, произошел конфликт, в результате которого ранения получили трое человек. Двое от написания заявления отказались, а вот третьего с огнестрельным ранением "пятой точки" госпитализировали", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, на месте работают медики.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще одного ранили.
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