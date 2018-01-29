В Харькове возле супермаркета произошел взрыв, есть пострадавшие (видео)

11:04, 29 января 2018
Происшествия
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В Харькове возле супермаркерта произошел взрыв / фото hk.npu.gov.ua

По данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в результате взрыва были госпитализированы двое человек.

"В результате происшествия в больницу доставили 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом рваная рана бедра и мальчика 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области", - сообщили в полиции.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического управления.

Как сообщал УНИАН, 22 января трое полицейских пострадали от взрыва гранаты в Бердянске.

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