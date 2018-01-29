В Харькове возле супермаркета произошел взрыв, есть пострадавшие (видео)

Среди пострадавших маленький ребенок.

Сегодня около 9.30 в Харькове возле супермаркета на улице Клочковской произошел взрыв. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства.

По данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в результате взрыва были госпитализированы двое человек.

"В результате происшествия в больницу доставили 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом рваная рана бедра и мальчика 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области", - сообщили в полиции.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического управления.

Как сообщал УНИАН, 22 января трое полицейских пострадали от взрыва гранаты в Бердянске.