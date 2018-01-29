В Харькове возле супермаркета произошел взрыв, есть пострадавшие (видео)
11:04, 29 января 2018Происшествия
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Среди пострадавших маленький ребенок.
В Харькове возле супермаркерта произошел взрыв / фото hk.npu.gov.ua
Сегодня около 9.30 в Харькове возле супермаркета на улице Клочковской произошел взрыв. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства.
По данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в результате взрыва были госпитализированы двое человек.
"В результате происшествия в больницу доставили 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом рваная рана бедра и мальчика 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области", - сообщили в полиции.
На месте работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического управления.
53-летняя женщина и маленький мальчик пострадали в результате взрыва в Харькове
Как сообщал УНИАН, 22 января трое полицейских пострадали от взрыва гранаты в Бердянске.
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