Подорвавший троих полицейских гранатой в Бердянске злоумышленник погиб

Злоумышленник, подорвавший троих полицейских гранатой в Бердянске, погиб, а одного из правоохранителей еще оперируют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил «112 Украина» начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

Он напомнил, что сегодня около 09.30 сотрудники уголовного розыска Бердянского горотдела полиции, два старших лейтенанта и лейтенант полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению имущественных преступлений на территории города Бердянска.

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«Полицейские заметили подозрительный автомобиль, в котором находилось несколько человек. Когда сотрудники приблизились к автомобилю, один гражданин, каким оказался житель Бердянска 1987 года рождения, начал от них скрываться. После того, как сотрудники приблизились к нему, он достал гранату и взорвал. При этом, сам он погиб, а в результате взрыва гранаты, предварительно, Ф-1, трое сотрудников (полиции - УНИАН) ранены», - рассказал начальник областного главка.

Относительно состояния полицейских, он отметил, что одному из них уже оказана медицинская помощь и его жизни ничего не угрожает. Еще одного полицейского уже прооперировали, ему проводят обследования для принятия дальнейших решений, а третьего еще оперируют.

Золотоноша также уточнил, что злоумышленник был ранее судим.

«Данные граждане были причастны к ряду краж на территории Бердянска», - добавил он.

Как сообщил УНИАН, сегодня ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что трое сотрудников уголовного розыска получили тяжелые осколочные ранения во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в Бердянске.