В Киеве горела многоэтажка, один человек погиб

Из дома эвакуировали 10 человек, а из квартиры, где произошло возгорание, спасли двух пострадавших.

На улице Гната Юры в Киеве (Святошинский район) произошел пожар, в котором погиб человек. Еще двоих смогли спасти пожарные.

Читайте такжеВ Харькове спасатели эвакуировали 70 человек из пожара (видео)Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, спасатели получили сообщение об инциденте днем 28 января. Возгорание произошло в квартире на первом этаже девятиэтажного этажного жилого дома. В 15:00 пожар локализовали и уже в 15:02 — ликвидировали.

Сообщается, что из дома эвакуировали 10 человек, а из квартиры, где произошло возгорание, спасли двух пострадавших. Во время ликвидации пожарные нашли в квартире хозяина квартиры без явных признаков жизни. Причины возгорания выясняет следствие.

Ранее сообщалось о пожаре на улице Богдана Хмельницкого, 12 в центре Киева. Горел пятиэтажный отселенный дом.