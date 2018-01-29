В Киеве горела многоэтажка, один человек погиб
09:08, 29 января 2018Происшествия
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Из дома эвакуировали 10 человек, а из квартиры, где произошло возгорание, спасли двух пострадавших.
В Святошинском районе Киева произошел пожар / ГСЧС Украины
На улице Гната Юры в Киеве (Святошинский район) произошел пожар, в котором погиб человек. Еще двоих смогли спасти пожарные.
Читайте такжеВ Харькове спасатели эвакуировали 70 человек из пожара (видео)Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, спасатели получили сообщение об инциденте днем 28 января. Возгорание произошло в квартире на первом этаже девятиэтажного этажного жилого дома. В 15:00 пожар локализовали и уже в 15:02 — ликвидировали.
Сообщается, что из дома эвакуировали 10 человек, а из квартиры, где произошло возгорание, спасли двух пострадавших. Во время ликвидации пожарные нашли в квартире хозяина квартиры без явных признаков жизни. Причины возгорания выясняет следствие.
Ранее сообщалось о пожаре на улице Богдана Хмельницкого, 12 в центре Киева. Горел пятиэтажный отселенный дом.
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