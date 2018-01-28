В Киев могут ограничить въезд большегрузного транспорта в случае непогоды
22:58, 28 января 2018
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Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов. / УНИАН
В Киев могут ограничить въезд большегрузного транспорта на протяжении 28-29 января из-за ухудшения погодных условий.
Как сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение будет принято в случае усиления снегопада.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов.
"Кроме того, чтобы работа снегоуборочной техники была эффективной, власти призывают водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - говорится в сообщении.
Также городские власти просят киевлян в случае ухудшения погоды не пользоваться личными авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.
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