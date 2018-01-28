В Днепре не поделили дорогу легковое авто и маршрутка (фото)

19:52, 28 января 2018
Происшествия
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фото dnepr24

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Как было установлено, авария произошла на территории проспекта Богдана Хмельницкого, где произошло столкновение маршрутки и автомобиля "Таврии". На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали подробности ДТП.

По данным пассажиров маршрутки, они не знают, кто стал виновником аварии, поскольку не видели, какой был сигнал светофора. Также сообщается, что в результате столкновения пострадали водитель "Таврии" и его дочь, которые были госпитализированы в отделение местной больницы.

фото dnepr24
фото dnepr24
фото dnepr24

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Теги: #ДТП в Днепре