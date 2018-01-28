В полиции рассказали подробности масштабного утреннего ДТП в Киеве, в котором сгорели 4 автомобиля

На водителя грузового автомобиля Scania патрульные полицейские оформили административные материалы за совершение ДТП.

Движение по улице Академика Заболотного, где сегодня произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, частично возобновлено.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Facebook.

Отмечается, что в результате ДТП на улице Академика Заболотного в Киеве сгорели четыре автомобиля.

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«ДТП произошло утром 28 января. Водитель грузового автомобиля Scania двигался по улице Академика Заболотного от Столичного шоссе в сторону Одесской трассы. На перекрестке улиц Заболотного и Ивана Сирко водитель грузового транспортного средства не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору, которая размещена на разделительной полосе. От удара металлическая конструкция (весом около 6 тонн), которую перевозили в кузове грузовика, полетела вперед и снесла кабину авто», - говорится в сообщении.

Кабина грузовика, отметили в полиции, оказалась на встречной полосе и моментально вспыхнула огнем, который перебросился еще на несколько автомобилей. На место происшествия прибыли пожарные, локализовавшие возгорание.

«В результате сгорели четыре автомобиля, включая грузовик Scania», - констатировали в ведомстве.

Видео: Kyiv Operativ

Сообщается, что на месте работали бригады скорой помощи, но, «к счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших». Медики осмотрели всех участников аварии, все они от госпитализации отказались.

На водителя грузового автомобиля Scania патрульные полицейские оформили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

«В настоящее время на месте ДТП работают соответствующие службы. Движение по улице Академика Заболотного частично возобновлено», - добавили в полиции.