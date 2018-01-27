На Житомирщине пожарные ликвидировали пожар в частном доме (фото)

В Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном кирпичном жилом доме в селе Курганцы Хорошивского района.

На Житомирщине пожарные ликвидировали пожар в частном доме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Читайте такжеНа Житомирщине тушили пожар в магазине строительных материалов (фото)26 января в 08:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном кирпичном жилом доме в селе Курганцы Хорошивского района. Об этом спасателям сообщили соседи, которые увидели дым, выходивший из дома.

На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что огнем частично охвачены перекрытия внутри дома и вещи домашнего обихода в комнатах.

Огнеборцы в 08:46 пожар локализовали и в 11:50 – ликвидировали. Огнем уничтожено 30 кв. м перекрытия дома, повреждены стены и вещи домашнего обихода в комнатах. Погибших и травмированных нет.

По словам владельца, он еще с вечера поставил сушить обувь в духовую печь отопления. Уже утром мужчина разжег печку, а вынуть обувь забыл. Ботинки загорелись, а от них вспыхнули домашние вещи и потолок в одной из комнат.

К ликвидации возгорания привлекалось шесть спасателей и одна единица пожарной техники.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности владельцем дома. Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.