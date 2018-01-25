Транспортный коллапс: из-за ДТП на столичном проспекте Победы образовалась огромная пробка
15:13, 25 января 2018
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На мосту возле станции метро "Нивки" грузовик столкнулся с легковушкой.
На столичном проспекте Победы образовался огромный затор / dtp.kiev.ua
В Киеве на Проспекте победы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись легковушка и грузовик, в результате чего образовалась огромная пробка.
Авария произошла на мосту в районе станции метро "Нивки", сообщает на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.
"На путепроводе столкнулись два автомобиля: ГАЗ и MAN. Движение из центра в направлении Житомирской затруднено, проезд очень узкий, образовалась огромная пробка", - сообщили в сообществе.
Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты.
На мосту возле метро "Нивки" столкнулись легковушка и грузовик / dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, 24 января на Закарпатье произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы.
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