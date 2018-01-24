Из-за пьяного водителя во Львове перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие (фото)

Сегодня около 17.30 во Львове на улице Шевченко в результате столкновения с микроавтобусом Mercedes перевернулась маршрутка с пассажирами.

По предварительной информации, трое пассажиров маршрутки госпитализированы, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Со слов свидетелей, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. По его словам, при проверке на алкотестері у водителя в крови обнаружили 1,16 промилле, что более чем в 5 раз превышает норму.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается количество травмированных и обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Чернигове в результате столкновения маршрутки с троллейбусом пострадали 12 человек.