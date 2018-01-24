Из-за пьяного водителя во Львове перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие (фото)

19:42, 24 января 2018
Происшествия
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По предварительным данным, в результате аварии госпитализировали трех человек.

Во Львове перевернулась маршрутка с пассажирами / facebook.com/igor.zinkevych

Сегодня около 17.30 во Львове на улице Шевченко в результате столкновения с микроавтобусом Mercedes перевернулась маршрутка с пассажирами.

По предварительной информации, трое пассажиров маршрутки госпитализированы, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Со слов свидетелей, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. По его словам, при проверке на алкотестері у водителя в крови обнаружили 1,16 промилле, что более чем в 5 раз превышает норму.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается количество травмированных и обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В результате аварии госпитализировали трех человек / facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщал УНИАН, сегодня в Чернигове в результате столкновения маршрутки с троллейбусом пострадали 12 человек.

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Теги: #ДТП во Львове#во Львове перевернулась маршрутка