В Чернигове маршрутка влетела в троллейбус - пострадали 12 человек (видео)

В Чернигове сегодня в результате столкновения маршрутки с троллейбусом пострадали 12 человек. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил пресс-офицер патрульной полиции Чернигова Виталий Копыстко.

Читайте такжеНа Крещатике произошло ДТП - образовалась огромная пробка (фото)По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Любецкой около девяти часов утра. Водитель маршрутки не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся троллейбусом. Женщина-водитель троллейбуса в это время чинила токоприемники. Она в тяжелом состоянии госпитализирована в одну из черниговских больниц.

Еще различные травмы получили 11 пассажиров маршрутки, в том числе несовершеннолетняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы в больницы, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Водитель маршрутки не пострадал, мужчина объяснил, что его ослепило солнце. На месте происшествия работают полиция и медики.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства. Есть пострадавшие, поэтому производство будет открыто», - отметил Копыстко.

Напомним, в ноябре прошлого года в Козелецком районе Черниговской области на трассе Киев-Чернигов "Фольксваген-кадди" на смерть сбил женщину с двумя малолетними детьми.