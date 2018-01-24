"Разрезана шея, осколок возле сонной артерии": одного из раненых в Бердянске полицейских готовят к серьезной операции

Один из двух прооперированных правоохранителей, раненных в Бердянске, нуждается в еще одной серьезной операции.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД Украины. «У 32-летнего старшего лейтенанта Дениса осколками ранен кишечник, его вшивали больше трех часов», - говорится в сообщении.

«Кроме того, у полицейского осколком разрезана шея, трахея. Отрыв трахеи от гортани, осколок возле сонной артерии слева. Мужчине провели ангиографию, сейчас его готовят к большой операции - пластике поврежденных тканей», - отметили в МВД.

«У 30-летнего старшего лейтенанта Юрия осколками изранен весь живот, осколочный перелом бедра. Его из вертолета доставили в операционную (больницы) Мечникова (в Днепре). Хирурги изъяли два осколка, застрявших в районе позвоночника», - сообщают в МВД.

Оба правоохранителя подключены к кислородным подушкам.

Как сообщал УНИАН, 22 января председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что трое сотрудников уголовного розыска получили тяжелые осколочные ранения в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Бердянске.

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Согласно официальной информации, около 9.30 сотрудники уголовного розыска Бердянского городского отдела полиции - двое старших лейтенантов и лейтенант полиции - проводили оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению имущественных преступлений на территории Бердянска.

Полицейские заметили подозрительный автомобиль, в котором находились несколько человек. Когда правоохранители приблизились к автомобилю, один гражданин, житель Бердянска 1987 года рождения, выхватил гранату и подорвал. Сам он погиб, а трое полицейских были ранены. Жизни одного из них ничего не угрожает после оказания медпомощи, а двое нуждались в операциях.