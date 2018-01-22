Трое полицейских тяжело ранены во время оперативных мероприятий в Бердянске (фото, видео)

Трое сотрудников уголовного розыска получили тяжелые осколочные ранения во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в Бердянске.

Читайте такжеСтрельба в Одессе: раненый полицейский остается в реанимации (видео)Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня после 9 часов утра в Бердянске Запорожской области трое работников уголовного розыска проводили оперативно-разыскные мероприятия в отношении криминогенного элемента.

«Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату. В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения», - отметил глава полиции.

Князев добавил, что медики борются за жизнь раненых правоохранителей.