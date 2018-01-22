В шахте на Донетчине произошел взрыв, есть пострадавшие

В Покровске на Донетчине в шахте произошел взрыв. На момент аварии в шахте находилось более 400 человек, непосредственно на аварийном участке - 37.

В результате вспышки метана пострадали 8 шахтеров, сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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"8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лаве блока 10 частного предприятия «Шахтоуправление «Покровское». Они получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу", - говорится в сообщении.

По его словам, происшествие случилось в 16.22. Все горняки выведены на поверхность, работа шахты приостановлена для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Как сообщал УНИАН, 20 января в шахте на оккупированном Донбассе произошел взрыв, вследствие которого погибло двое людей.