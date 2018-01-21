В шахте на оккупированном Донбассе произошел взрыв: есть погибшие

15:23, 21 января 2018
Происшествия
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На момент взрыва в шахте находилось 316 горняков.

В ОРДЛО произошел взрыв в шахте / фото УНИАН

В городе Ждановка Донецкой области в шахте произошел взрыв метаново-воздушной смеси.

На момент взрыва в шахте находилось 316 горняков, сообщили в так называемом "Министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики".

В результате взрыва погибло двое человек, работников шахты. Всем остальным удалось подняться на поверхность самостоятельно.

Взрыв произошел в 12.29 20 января, ликвидировать последствия инцидента удалось только сегодня утром.

Как сообщал УНИАН, сегодня в серой зоне были ранены двое гражданских лиц.

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Теги: #взрыв в шахте на Донбассе