В шахте на оккупированном Донбассе произошел взрыв: есть погибшие
15:23, 21 января 2018
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На момент взрыва в шахте находилось 316 горняков.
В ОРДЛО произошел взрыв в шахте / фото УНИАН
В городе Ждановка Донецкой области в шахте произошел взрыв метаново-воздушной смеси.
На момент взрыва в шахте находилось 316 горняков, сообщили в так называемом "Министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики".
В результате взрыва погибло двое человек, работников шахты. Всем остальным удалось подняться на поверхность самостоятельно.
Взрыв произошел в 12.29 20 января, ликвидировать последствия инцидента удалось только сегодня утром.
Как сообщал УНИАН, сегодня в серой зоне были ранены двое гражданских лиц.
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