На Черкасчине в сугробе застрял запорожский "Интерсити"

На станции Цветково в Черкасской области из-за снежных заносов застрял поезд «Интерсити» Киев-Запорожье. Сейчас движение поезда возобновлено.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook, задержка движения возникла из-за налипания мокрого снега и обледенения на стрелочном переводе.

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Как сообщалось, 18 января в связи с сильным снегопадом в Украине введены ограничения для движения большегрузного транспорта в Киевской, Винницкой, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях.

В частности, в Черкасской области ограничено движение большегрузного транспорта на некоторых участках М-05 Киев-Одесса, М-12 Стрый-Знаменка (через Винницу) и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через Кременчуг)-Мариуполь.