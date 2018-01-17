На Днепропетровщине нашли тело убитой школьницы

На Днепропетровщине тело убитой 11-классницы нашли в ее же доме. Жуткую находку обнаружили в селе Южном Никопольского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Полицейским удалось найти подозреваемого в жестоком убийстве одиннадцатиклассницы.

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«Выяснилось, что злоумышленник пришел к дому несовершеннолетней, когда она находилась дома одна. Парень ударил девушку бутылкой по голове, а когда она потеряла сознание, нанес кухонным ножом удар в шею. Нож и мобильный телефон жертвы злоумышленник забрал с собой, после чего сбежал. Все улики подозреваемый выкинул в кусты», - сообщили в полиции.

Подозреваемого нашли в помощью служебной собаки и опросов свидетелей в соседнем селе.

Раскрыть преступление удалось при помощи кинолога со служебной собакой "Громом". Собака провела полицейских от дома убитой в магазин, обустроенный камерами видеонаблюдения, и остановки. В дальнейшем в ходе опроса свидетелей местонахождение злоумышленника было установлено. 21-летнего парня уже задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18-летний водитель выехал на встречную полосу и убил несовершеннолетнего пешехода.