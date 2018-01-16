В Харькове 18-летний водитель выехал на встречную полосу и убил несовершеннолетнего пешехода (видео)

В Харькове 18-летний водитель убил 17-летнего пешехода и скрылся. По данным медиков, парень погиб на месте происшествия.

Как сообщает Depo.Харьков со ссылкой на полицию области, авария произошла 16 января около 15:00 на улице Салтовское шоссе.

Видео с места трагедии на своей странице в Facebook опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко. На видео видно, как водитель на скорости выезжает на встречную полосу, на дороге в этот момент находился пешеход. Машина буквально снесла пешехода, он дважды перевернуся в воздухе и упал.

"По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 17-летнего пешехода и уехал с места происшествия. Для поиска злоумышленника на территории Харькова был введен план "Перехват". В результате патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль на улице Салтовское шоссе. Также полицейским удалось установить и задержать водителя. Им оказался 18-летний харьковчанин", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области автомобиль сбил 21-летнюю мать с ребенком, женщина погибла на месте.