В Киеве на Печерске прорвало трубу - дорога превратилась в каток (фото)

В понедельник, 15 января, в Печерском районе произошел прорыв трубы холодного водоснабжения.

Возле гостиницы "Салют" образовалась огромная лужа, которая из-за сильного мороза начала сразу замерзать, передает "Информатор".

Читайте такжеВ центре Киева между домами рухнула стена: поврежден газопровод (фото)

В 5:54 в аварийную службу сообщили о том, что по адресу улица Ивана Мазепы, 11б, произошел прорыв трубы. На место выехала бригада "Киевводоканала". Как оказалось, была повреждена труба диаметром 200 мм.

Как сообщал УНИАН, 4 января в столице возле ТРЦ "Караван" прорвало трубу с горячей водой.