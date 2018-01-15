В Киеве на Печерске прорвало трубу - дорога превратилась в каток (фото)
16:08, 15 января 2018Происшествия
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По состоянию на данный момент аварию устранили. Водоснабжение в районе не выключали.
Вода на дороге начала сразу замерзать / фото kiev.informator.ua
В понедельник, 15 января, в Печерском районе произошел прорыв трубы холодного водоснабжения.
Возле гостиницы "Салют" образовалась огромная лужа, которая из-за сильного мороза начала сразу замерзать, передает "Информатор".
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В 5:54 в аварийную службу сообщили о том, что по адресу улица Ивана Мазепы, 11б, произошел прорыв трубы. На место выехала бригада "Киевводоканала". Как оказалось, была повреждена труба диаметром 200 мм.
Как сообщал УНИАН, 4 января в столице возле ТРЦ "Караван" прорвало трубу с горячей водой.
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