В Киеве на Печерске прорвало трубу - дорога превратилась в каток (фото)

16:08, 15 января 2018
Происшествия
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По состоянию на данный момент аварию устранили. Водоснабжение в районе не выключали.

Вода на дороге начала сразу замерзать / фото kiev.informator.ua

В понедельник, 15 января, в Печерском районе произошел прорыв трубы холодного водоснабжения.

Возле гостиницы "Салют" образовалась огромная лужа, которая из-за сильного мороза начала сразу замерзать, передает "Информатор".

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В 5:54 в аварийную службу сообщили о том, что по адресу улица Ивана Мазепы, 11б, произошел прорыв трубы. На место выехала бригада "Киевводоканала". Как оказалось, была повреждена труба диаметром 200 мм. 

Как сообщал УНИАН, 4 января в столице возле ТРЦ "Караван" прорвало трубу с горячей водой. 

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Теги: #прорыв трубы#каток на дороге