"Масштабные горячие ванны": в Киеве возле "Каравана" улицу заливает кипятком (фото)

В столице возле ТРЦ "Караван" прорвало трубу с горячей водой. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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"Акция от мэрии: масштабные горячие ванны в Киеве возле "Каравана". Доступны горячая сауна, душ, спа. Кто платит за перфоманс?" – говорится в сообщении.

На опубликованных сообществом фото видно пар. На место инцидента уже выехали ремонтники, движение ограничено.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года в Днепровском районе Киева после сильного дождя затопило улицу Фанерную. В результате этого движение по ней было парализовано.