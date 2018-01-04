"Масштабные горячие ванны": в Киеве возле "Каравана" улицу заливает кипятком (фото)
17:12, 04 января 2018Происшествия
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Вблизи ТРЦ "Караван" ограничено движение из-за прорыва трубы с горячей водой.
Инцидент произошел возле "Каравана" / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В столице возле ТРЦ "Караван" прорвало трубу с горячей водой. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
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"Акция от мэрии: масштабные горячие ванны в Киеве возле "Каравана". Доступны горячая сауна, душ, спа. Кто платит за перфоманс?" – говорится в сообщении.
На опубликованных сообществом фото видно пар. На место инцидента уже выехали ремонтники, движение ограничено.
Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года в Днепровском районе Киева после сильного дождя затопило улицу Фанерную. В результате этого движение по ней было парализовано.
фото facebook.com/dtp.kiev.ua
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