В Святошинском районе Киева ограбили храм

Сегодня в Киеве неизвестные ограбили храм в Святошинском районе, украдено распятие и электрический конвектор.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Киева.

В дежурную часть позвонил настоятель храма и заявил о краже. По указанному адресу выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

«Полицейские провели осмотр места происшествия и выяснили, что злоумышленники проникли в помещение путем повреждения деревянного окна. Оттуда, по словам заявителя, похитили распятие и электрический конвектор», - отметили в полиции.

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Начат комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления.

Информация о данном факте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее в центре Житомира двое неизвестных ограбили старинный храм.