В Харькове военнослужащий угнал автомобиль вместе с водителем

Полиция Харькова задержала 22-летнего военнослужащего, который похитил автомобиль, угрожая его владельцу.

Как сообщает в Facebook пресс-служба полиции Харьковской области, задержанный увидел на улице Гвардейцев-железнодорожников автомобиль ВАЗ. Как сообщил начальник Новобаварського отдела полиции ГУ НП в Харьковской области Сергей Денисенко, злоумышленник открыл дверь авто и попросил 31-летнего водителя отвезти его по личным делам, на что тот отказал.

Тогда молодой человек стал угрожать водителю применением оружия и приказал ему пересесть на место пассажира, после чего сел за руль и начал движение. Через некоторое время автомобиль остановили сотрудники патрульной полиции.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже вручили подозрение, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Харькове в результате взрыва был поврежден автомобиль начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина. Черемухин заявил, что около 7:00 25 декабря услышал взрыв. Свой поврежденный автомобиль Dodge он увидел сам, когда вышел из дома на улице Культуры. Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили под автомобилем еще три гранаты, которые не сработали.