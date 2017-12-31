На Житомирщине после аварии спасатели деблокировали травмированного пассажира, которого зажало конструкциями искореженного автомобиля
Автомобиль BMW съехал в кювет и врезался в дерево.
На Житомирщине в результате ДТП спасатели деблокировали травмированного пассажира, которого зажало конструкциями искореженного автомобиля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
Так, 30 декабря в 08:07 от медиков скорой помощи в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Волянщина Хорошевского района Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие и необходима помощь спасателей, чтобы они изъяли травмированного.
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На месте происшествия выяснилось, что автомобиль BMW съехал в кювет и врезался в дерево. Вследствие этого пассажира, который сидел на переднем сидении, зажало конструкциями искореженного автомобиля. Мужчина был без сознания.
Специалисты ГСЧС с помощью подручных средств розжали панель и освободили ноги травмированного. Затем на медицинских носилках спасатели транспортировали пострадавшего до автомобиля скорой помощи. После этого медики доставили мужчину в лечебное учреждение.