Во Львове полицейский из Луцка ездил пьяным за рулем служебного авто

Во Львове работники патрульной полиции составили протокол на милиционера с Волыни, который находился за рулем служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, 27 декабря работники полиции остановили служебный автомобиль полиции из Волынской области после получения сообщения от граждан, что за рулем могут находиться полицейские в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте такжеВо Львове неизвестный открыл стрельбу: ранены двое мужчин

«Получили ориентировку от неравнодушных граждан и остановили данное транспортное средство. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он в присутствии свидетелей прошел освидетельствование на устройстве «драгер», который показал результат - 0,69 промилле. Составили протокол за управление в нетрезвом состоянии», - сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Как уточнил УНИАН координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, в полицию поступило сообщение от граждан о том, что в припаркованный на стоянке в центре города автомобиль полиции сели двое мужчин и женщина в состоянии алкогольного опьянения. После чего автомобиль уехал со стоянки.

«Львовская полиция остановила данное авто, у водителя при проверке «драгер» показал 0,69 промилле, оформили протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения, также передана информация руководителям полиции Волыни об этом случае», - сообщил Зинкевич.

Он уточнил, что в автомобиле полиции находились двое работников правоохранительных органов из Луцка, которые, по их словам, находились во Львове в командировке.