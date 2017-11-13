Пьяный водитель устроил погоню с полицией на въезде в Киев и назвался борцом с пьяными водителями (видео)

В Киеве нарушитель ПДД пытался избежать ответственности, сначала скрываясь от полиции, а затем обманывая патрульных. Но его постигла неудача. Об этом сообщили на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

"За нарушение правил дорожного движения, а именно - водитель не включил указатель поворота, экипаж патрульной полиции, который нес службу на "Гостомельском КП", останавливает водителя автомобиля Mercedes", - сказано в сообщении.

Вместо того чтобы остановиться, водитель начал давить на педаль газа и попытался скрыться. Полицейские догнали его в Пуще-Водице.

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"Как только полицейские подошли к машине, водитель сказал: "Ребята, свои, я с Оболонского Питбуля". Эти, а также следующие фразы, вроде: "Я с Варты", я с "Оболонской стражи" и другие, не повлияли на решение патрульных провести освидетельствование на состояние опьянения", - говорится в сообщении.

Водителю провели тест на наличие алкоголя в крови и драгер показал 0,75 промилле. Водитель заявил, что пил безалкогольное пиво.

"Связавшись с организаторами Pitbull Kiev оказалось, что такая личность никогда не была в рядах активистов, а лишь хотела избежать ответственности, прикрываясь благими намерениями этой организации", - сказано в сообщении.

"Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник", "Работал под прикрытием, внедрялся в банду пьяных водителей". Так иронизировали интернет-пользователи в комментариях.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве пьяный водитель устроил масштабную аварию и обвинил во всем НЛО.