В Одессе нетрезвая чиновница нарушила ПДД и обматерила патрульных (видео)

В Одессе выпившая чиновница горсовета обрушилась с нецензурной бранью на патрульных полицейских, остановивших ее машину за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции, вечером 23 декабря их сотрудники остановили автомобиль Nissan Micra, водитель которого грубо нарушала правила и, по всем признакам, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте такжеВо Львове пьяный водитель допивал с другом пиво, пока патрульные оформляли на него протокол (видео)

«При составлении протокола женщина-водитель вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и пыталась ударить журналиста, фиксировавшего происходящее на видеокамеру», - сказали в управлении.

По словам активиста ОО «Безопасный город» Юрия Головчука, который выложил соответствующее видео данного инцидента в соцсети, «горе-водительницу» опознали – это замначальника управления админуслуг горсовета Диана Тирновенко». Активист также отмечает, что авто, которым управляла чиновница, двигалось со скоростью порядка 110-120 км\час, проезжая на красный сигнал светофора.

«При этом несовершеннолетний сын чиновницы находился в салоне авто на переднем сидении», - уточнил Головчук, отметив, что после продолжительных споров с сотрудниками полиции женщина отказалась проходить проверку на алкотестере.

В патрульной полиции подтвердили, что автомашину в итоге определили на штрафплощадку.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

...