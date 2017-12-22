В черновицкой школе ночью выгорел целый класс (фото)

В Черновцах в ночь на 22 декабря возник пожар в классе на втором этаже общеобразовательной школы №11 на улице Южно-Кольцевой, 7-Б.

Как передает с места происшествия корреспондент УНИАН, в классе, где вчера проводился ремонт, сгорели школьные принадлежности, стены, часть пола и мебель. В общей сложности выгорел один класс и коридор. В результате пожара никто не пострадал.

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Как сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, работники школы сегодня примерно в 06.00 вызвали спасателей, которые оперативно потушили огонь в помещении.

Согласно предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за находившихся в помещении электрических принадлежностей, либо из-за техники, которую здесь оставили ремонтники.

«Я дал поручение немедленно начать ремонтные работы, восстановить всё в классах, включая мебель. Детей из младших классов досрочно отправили на каникулы. Надеюсь, что за время зимних каникул мы все восстановим», - сказал Каспрук.

Как сообщал УНИАН, из-за пожара в киевской многоэтажке трое детей и женщина оказались в больнице.