Из-за пожара в киевской многоэтажке трое детей и женщина оказались в больнице

В Дарницком районе столицы вчера в результате пожара в 9-этажном доме пострадала женщина и трое детей.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в г. Киеве, сообщение о пожаре в доме на вул. Здолбуновской, 3-Б спасатели получили в 19.09.

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Пожар возник в одной из квартир на 4-м этаже дома. Во время тушения пожара было спасено женщину, которую передали медикам.

Также пожарники эвакуировали с верхних этажей 25 человек, среди которых 3 детей. Детей 2016, 2009, 2013 годов рождения госпитализировали в больницу с подозрением на отравление угарным газом.

Пожар был ликвидирован в 20.24.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на другие квартиры.

На месте происшествия работали 53 спасателя, было задействовано 11 единиц техники.

Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области во время пожара погибли четверо малолетних детей, которых мать заперла в доме и ушла. Как стало известно впоследствии всего у женщины было шестеро детей, а сейчас она беременна седьмым.