Жертв могло быть больше: стали известны подробности смертельного пожара на Черкасщине

Количество жертв чудовищного пожара на Черкасщине, в котором погибли четверо детей, могло быть большим. Об этом "Обозревателю" рассказали жители села Драбовцы Золотоношского района, где случилась трагедия.

Двоих дочерей 28-летней горе-матери, которая заперла малолетних детей в доме, а сама ушла к друзьям, на момент пожара не были в доме.

"К счастью дети находились у свекрови, это и спасло им жизни", - рассказали односельчане женщины.

По словам местных жителей, всего у женщины было шестеро детей, а сама она беременна.

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Рассказывая о матери детей, люди не сдерживают эмоции.

"Татьяна как мать - никакая! Только "делала" детей, но совершенно ими не занималась. Ранее женщина вместе с гражданским мужем и детьми жила в Тальновском районе у свекрови, а в село приезжала рожать, поскольку тут прописана", - рассказали местные жители.

По словам селян, в Драбовцах семья проживает недавно, поскольку свекровь попросила Татьяну уехать из дома. В селе Татьяна с мужем поселились в маленьком доме, который будто бы взяли в рассрочку.

Как сообщается в сюжете ТСН, по предварительным данным причиной возгорание стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. По информации полиции, мать зажгла печь и ушла, оставив следить за ней 8-летнюю дочь.

Как сообщал УНИАН, Черкасской области при пожаре погибли четверо малолетних детей, которых мать заперла в доме и ушла.