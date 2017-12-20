Горе-мать, из-за которой в Черкасской области сгорели заживо четверо ее детей, беременна в седьмой раз (видео)

Мать, из-за которой заживо сгорели четверо детей в Черкасской области, отпустили под домашний арест. Сейчас она беременна седьмым.

У Татьяны осталось еще двое детей. Живые, потому что на то время были у бабушки в другом селе. Мать, которую правоохранители задержали, суд отпустил под домашний арест, говорится в сюжете ТСН.

Будет жить у мамы, которая тоже любит водку. Максимум, что ей грозит, - 5 лет тюрьмы.

Детей, которые умерли по вине матери, похоронили в одной могиле - две сестрички и братики. Старшей, Яне, было 8 лет. Самому младшему, Андрею, чуть больше года. Ирине и Сереже исполнилось 4 и 3 года. В последний путь их проводила бабушка и односельчане.

Трагедия произошла в селе Драбовцы, что в Черкасской области. Мать закрыла детей в доме и ушла отдыхать с друзьями. Когда вернулась с гулянки, дом горел.

"Как выносили, нельзя было разобрать, что это такое вообще. Это ужас просто. Здесь стояли мужики, они не могли слез удержать, понимаете. Не говоря о женщинах. Женщины здесь выли", - рассказывает сельский глава Александр Герасименко.

Женщину, которая закрыла на замок собственных детей, зовут Татьяна Трояновская. Ей 28 лет. Семья неблагополучная, - рассказывает сельский голова. Отец был постоянно на заработках, мать постоянно пьянствовала.

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"Они вели кочевой образ жизни. Татьяна родила здесь, поехала в Онуприевку, потому что мы постоянно контролировали, потому что семья проблемная. А ей не хотелось, чтобы ее так прессовали", - говорит Герасименко.

Не умалчивает страсть Татьяны к водке и сестра Юлия.

"Лучших ты себе подруг, говорю, нашла, – водку. Сестры не видишь ни грамма. Я сколько не звонила, она вечно вне зоны", - говорит Юлия Трояновская.

Детей и часто оставила самих, рассказывают местные жители. Малыши всегда были неухоженными.

Дом, в котором заживо сгорели дети, до сих пор тлеет. А замок так и висит на обгоревших дверях.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 17 декабря, вечером в с. Драбовцы Золотоношского района Черкасской области из-за пожара в доме погибли четверо детей.