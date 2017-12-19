На Днепропетровщине дальнобойщики за кражу подвесили мужчину за ноги (видео)
20:57, 19 декабря 2017Происшествия
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Мужчины поймали воров и устроили самосуд.
На Днепропетровщине дальнобойщики поймали мужчину, который воровал у них дизельное горючее и аккумуляторы. Чтобы проучить, подвесили его за ноги на дерево, а видео выложили в интернет. Сколько провисел вор неизвестно, сняли его сами же водители.
Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве возле "Лукьяновской" избили водителя, который припарковал автомобиль посреди дороги.
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