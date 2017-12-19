На Днепропетровщине дальнобойщики за кражу подвесили мужчину за ноги (видео)

На Днепропетровщине дальнобойщики поймали мужчину, который воровал у них дизельное горючее и аккумуляторы. Чтобы проучить, подвесили его за ноги на дерево, а видео выложили в интернет. Сколько провисел вор неизвестно, сняли его сами же водители.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве возле "Лукьяновской" избили водителя, который припарковал автомобиль посреди дороги.