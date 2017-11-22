Возле "Лукьяновской" избили водителя, который припарковал автомобиль посреди дороги (видео)

В Киеве возле ТЦ "Квадрат" на станции метро "Лукьяновская" 21 ноября прохожие избили водителя, который заблокировал проезд общественного транспорта, припарковав автомобиль посреди дороги, и пошел в магазин, передает 112.ua.

"Помните, вчера кто-то припарковал свой BMW, (н. з. AA0210ЕЦ) на Лукьяновке так, что создал чрезвычайную пробку, и, в частности, заблокировал 1 автобус и 7 трамваев? Как оказалось, водитель просто пошел в супермаркет. Так вот, когда людям надоело ждать полицию - они устроили небольшой самосуд", - говорится в сообщении на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Там же опубликовано видео инцидента (без звука).

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в центре Киева на пересечении ул. Владимирской и Софиевской движение транспорта остановилось из-за неправильно припаркованного автомобиля Lexus.