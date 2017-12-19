В центре Киева чиновник обнаружил на своем авто растяжку с гранатой - СМИ

Владелец автомобиля Mazda в понедельник, 18 декабря, во время уборки снега со своей машины обнаружил предмет, похожий на гранату РГД-5. Об этом NewsOne.ua сообщили источники в правоохранительных органах Киева.

Уточняется, что инцидент произошел в 20:00 на парковке возле НСК "Олимпийский". Обнаружив взрывоопасный предмет, мужчина сразу обратился к сотрудникам полиции.

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К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Со слов мужчины стало ясно, что он является сотрудником Государственной зерновой корпорации Украины. Выйдя с работы, чиновник начал расчищать свое авто от снега, и на лобовом стекле обнаружил нить черного цвета, которой крепился предмет, похожий на гранату. После обнаружения находки он сразу вызвал полицейских.

Взрывотехники подтвердили, что черный предмет является именно гранатой РГД-5.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 - покушение на преступление и части 2 статьи 115 - умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, под Николаевом патрульные расстреляли устроившего погоню мужчину с гранатой.