Во Львове на 4-летнюю девочку упал снег с дома

18:54, 18 декабря 2017
Происшествия
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Девочку доставили в больницу, где ей оказали первую помощь и отпустили домой.

Девочку травмировало снегом / фото УНИАН

Во Львове на 4-летнюю девочку, которая гуляла со своим отцом, упал снег со здания. Об этом сообщает ЛГС со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, передает ZIK.

Девочку доставили в коммунальную городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где ей оказали первую помощь и отпустили домой.

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Ранее стало известно, что на Львовщине отец с сыном погибли от переохлаждения.

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