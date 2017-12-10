Во Львовской области отец с сыном погибли от переохлаждения

15:40, 10 декабря 2017
Происшествия
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Предварительно установлено, что мужчины скончались от переохлаждения. Неподалеку, в снежных сугробах, обнаружены опрокинутые сани, которыми они ехали в село.

В снежных сугробах, обнаружены опрокинутые сани, которыми отец и сын ехали в села / фото УНИАН

В Турковском районе Львовской области от переохлаждения погибли двое мужчин.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Нацполиции области, сегодня, 10 декабря, в полицию поступила информация о том, что в лесу вблизи одного из сел Турковского района утром найдены мертвыми 71-летний местный житель и его 50-летний сын.

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На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что мужчины умерли от переохлаждения. Неподалеку, в снежных сугробах, обнаружены перевернутые сани, на которых они ехали в село.

Все обстоятельства гибели людей расследуются.

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Теги: #переохлаждение#смерть от переохлаждения#снежные сугробы