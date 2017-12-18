В Чернигове с могилы Коцюбинского украли бронзовый бюст

В Чернигове неизвестные похитили бронзовый бюст украинского писателя Михаила Коцюбинского с его могилы на Болдиной горе.

Об этом сообщили в Черниговском отделе полиции Главного управления Нацполиции в области.

В полицию информация об исчезновении бюста с могилы поступила сегодня утром, поэтому, полицейские предполагают, что кражу совершили ночью или вчера вечером. На месте работает следственная группа.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой), что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Коцюбинский был похоронен в Чернигове в 1913 году. В 1930 году на его могиле установили пирамидальный четырехступенчатый монумент из гранита, а в 1955 году - построен новый памятник - бронзовый бюст на прямоугольном постаменте.

Справка УНИАН. Михаил Коцюбинский (1864-1913) - украинский писатель, общественный деятель, председатель общества «Просвита» в Чернигове. Последние 15 лет прожил в этом городе, похоронен на Болдиной горе.