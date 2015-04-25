В Чернигове националисты ночью снесли бюст Юрию Коцюбинскому (фото)

Как сообщили УНИАН в городском отделе милиции, группа молодых людей ночью свалили с постамента бюст сына известного писателя Михаила Коцюбинского и в мусорном баке откатили к Черниговскому городскому совету.

Там их задержали правоохранители. Молодых людей опросили и отпустили.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч.2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (уничтожение, повреждение, разрушение памятников культурного наследия или их частей), максимальная санкция которой предусматривает 3 года лишения свободы. По делу продолжается следствие.

В местных СМИ появилась информация, что ответственность за снос бюста взяла на себя националистическая организация «Третья сила».

Это уже пятое бюст, снесенный на Аллее героев в Чернигове.

Читайте такжеВ Чернигове повалили памятник Фрунзе (фото, видео)Как сообщал УНИАН, 9 февраля в Чернигове представители националистических организаций снесли памятник советским деятелям Николаю Подвойскому и Владимиру Антонову-Овсиенко на Аллее героев.

17 апреля в городе был повален бюст советским деятелям Николаю Щорсу и Николаю Кропивьянскому.

В общем, дискуссия относительно дальнейшей судьбы памятников в центре Чернигова активизировалась перед Днем памяти Героев Крут. Местные историки во время "круглого стола" предлагали решить этот вопрос взвешенно, а также провести информационную компанию о правдивых биографий деятелей, ведь жизнь и деятельность подавляющего большинства из них объективно не изучались.

Черниговские ветераны выступили категорически против сноса памятников на Аллее героев, в то же время ряд молодежных общественных организаций требовали немедленного демонтажа бюстов.

Городской голова предложил решить дальнейшую судьбу памятников за проведения в городе общественных слушаний.

Справка УНИАН: Бюст советским деятелям ( Юрию Коцюбинскому, Николаю Подвойскому, Владимиру Антонову-Овсиенко, Николаю Щорсу, Виталию Примакову, Николаю Кропивянському, Михаилу Кирпоносу и Василию Сенько) устанавливались на Аллее героев на протяжении 1970 - 1989 годов. Отдельные из них - по решению Совета Министров УССР. Бюсты изготовлены из бронзы, постаменты - из гранита.

Часть из увековеченных советских деятелей были расстреляны, а затем реабилитированы, поэтому среди жителей города бытовало неофициальное название «Аллея расстрелянных героев».

Юрий Коцюбинский (1896-1937) - военный и политический деятель, причастный к установлению советской власти в Украине.

В 1935 году был арестован за антисоветскую деятельность и сослан в западную Сибирь. Через год арестован и возвращен в Киев по обвинению в руководстве контрреволюционной троцкистской организацией. В 1937 году был расстрелян, в 1955 - реабилитирован.