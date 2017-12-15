В Ривне разыскивают педофила: его жертвами стали 9- и 7-летняя девочки

В городе Ривне полиция разыскивает мужчину, который 14 декабря вечером в подъездах многоэтажек совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, расследуется два факта совершения развратных действий. Все они зафиксированы в микрорайоне «Пивничный».

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«В первом случае жертвой злоумышленника стала девятилетняя девочка. Свидетелем преступления стал её пятилетний братик. Злоумышленник догнал детей на первом этаже многоэтажки, в которой проживает семья, когда те возвращались домой. Держа девочку рукой, совершил развратные действия. После этого скрылся. А через пять минут совершил аналогичное преступление в подъезде соседнего дома в отношении семилетней девочки», - говорится в сообщении.

По обоим фактам полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).

Сегодня на розыск правонарушителя ориентирован личный состав Главного управления Нацполиции в Ривненской области.