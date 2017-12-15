В центре Одессы Lexus столкнулся с другим Lexus и снес светофор

Два автомобиля «Лексус» столкнулись вчера вечером, примерно в 23:00, на углу Екатерининской и Малой Арнаутской.

Как сообщили в патрульной полиции, одну машину отбросило за пределы проезжей части, где она снесла светофор. Жертв и пострадавших нет.

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Виновник аварии был пьян, что подтвердил алкотестер, показавший 1,32 промилле. На него оформлены материалы по статьям КУоАП — 130 (управление транспортом в состоянии опьянения), 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств). Транспортное средство отправили на штрафплощадку.

Как сообщал УНИАН, недавно в Тернополе нетрезвый водитель Lexus сбил супругов на остановке общественного транспорта.