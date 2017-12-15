В Киеве произошло масштабное ДТП с эвакуатором, есть пострадавшие

На проспекте Ватутина в Киеве произошло двойное ДТП, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В начале столкнулись BMW и Renault. Приехала полиция и начали оформлять ДТП. Затем в эвакуатор на полной скорости боком врезался Mercedes.

В результате травмы получили 2 человека - пассажиры Mercedes, помощь медиков оказана на месте. Обломки машин были разбросаны на несколько десятков метров.

Как сообщал УНИАН, в Киеве авто среди бела дня сбило насмерть пенсионерку.