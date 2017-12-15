В Киеве произошло масштабное ДТП с эвакуатором, есть пострадавшие
08:54, 15 декабря 2017Происшествия
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В эвакуатор, который приехал на место ДТП, на полной скорости врезался Mercedes.
Первыми столкнулись BMW и Renault / dtp.kiev.ua
На проспекте Ватутина в Киеве произошло двойное ДТП, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
В начале столкнулись BMW и Renault. Приехала полиция и начали оформлять ДТП. Затем в эвакуатор на полной скорости боком врезался Mercedes.
Обломк машин разбросало на десятки метров / dtp.kiev.ua
В результате травмы получили 2 человека - пассажиры Mercedes, помощь медиков оказана на месте. Обломки машин были разбросаны на несколько десятков метров.
Как сообщал УНИАН, в Киеве авто среди бела дня сбило насмерть пенсионерку.
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