В Киеве произошло масштабное ДТП с эвакуатором, есть пострадавшие

08:54, 15 декабря 2017
Происшествия
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В эвакуатор, который приехал на место ДТП, на полной скорости врезался Mercedes.

dtp.kiev.ua

На проспекте Ватутина в Киеве произошло двойное ДТП, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В начале столкнулись BMW и Renault. Приехала полиция и начали оформлять ДТП. Затем в эвакуатор на полной скорости боком врезался Mercedes.

dtp.kiev.ua

В результате травмы получили 2 человека - пассажиры Mercedes, помощь медиков оказана на месте.  Обломки машин были разбросаны на несколько десятков метров.

Как сообщал УНИАН, в Киеве авто среди бела дня сбило насмерть пенсионерку.

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Теги: #ДТП в Киеве#ДТп с эвакуатором