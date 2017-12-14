В Киеве авто среди бела дня сбило насмерть пенсионерку - водитель скрылся с места ДТП (фото)

16:20, 14 декабря 2017
Происшествия
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Погибшая пенсионерка жила в сотне метров от места трагедии.

Водитель скрылся с места ДТП / фото espreso.tv

В Соломенском районе Киева неизвестное авто сбило женщину и скрылось с места ДТП.

Авария произошла около 14:00 в частном секторе. От полученных травм женщина 1945 года рождения погибла, передают "Стражи Эспрессо".

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Она оказалась местной жительницей - жила в сотне метров от места трагедии.

На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают транспортное средство, сбившее пенсионерку.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в столице на улице Нижний Вал водитель автомобиля Nissan врезался в остановку общественного транспорта и сбил трех человек.

фото espreso.tv

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Теги: #ДТП в Киеве#авто сбило пенсионерку