В Киеве авто среди бела дня сбило насмерть пенсионерку - водитель скрылся с места ДТП (фото)

В Соломенском районе Киева неизвестное авто сбило женщину и скрылось с места ДТП.

Авария произошла около 14:00 в частном секторе. От полученных травм женщина 1945 года рождения погибла, передают "Стражи Эспрессо".

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Она оказалась местной жительницей - жила в сотне метров от места трагедии.

На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают транспортное средство, сбившее пенсионерку.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в столице на улице Нижний Вал водитель автомобиля Nissan врезался в остановку общественного транспорта и сбил трех человек.