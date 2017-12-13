В Овруче на Житомирщине автомобиль смертельно травмировал велосипедистку

Вчера в городе Овруч Житомирской области автомобиль смертельно травмировал велосипедистку. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области. Как отмечается в сообщении, авария произошла вчера около 8 утра.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo Lanos, 59-летний житель Овруча, совершил наезд на велосипедистку, которая двигалась навстречу автомобилю и внезапно выехала на полосу встречного движения.

В результате аварии велосипедистка, 51-летняя местная жительница, погибла на месте происшествия.

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Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Раньше школьный автобус попал в ДТП на Житомирщине.