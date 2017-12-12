Школьный автобус попал в ДТП на Житомирщине, есть жертвы (фото)

В результате столкновения автобуса со школьниками и автомобиля BMW-520 вблизи с. Веселовки Коростенского района Житомирской области один человек погиб, пятеро травмированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, ДТП произошло 11 декабря около 16.30 на 111 км автодороги Выступовичи-Житомир.

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По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля BMW-520, двигаясь в направлении г. Коростеня, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ТАТА БАЗ. Вследствие чего водитель легковушки, житель областного центра, от полученных травм погиб на месте происшествия, пятеро пассажиров автобуса получили травмы. Угрозы их жизни нет.

Впоследствии четверо детей, в возрасте 8, 11, 14 и 15 лет, дополнительно обратились за медицинской помощью: у них диагностированы ушибы различных частей тела, им назначено амбулаторное лечение.В полиции отметили, что в автобусе на момент аварии находилось 16 детей разного возраста и 28-летняя учительница местной школы. Ее с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделение больницы. Детям была оказана медицинская помощь на месте без госпитализации.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Коростенского отдела полиции и Главного управления Нацполиции в области.

По указанному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.