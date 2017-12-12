Школьный автобус попал в ДТП на Житомирщине, есть жертвы (фото)

10:41, 12 декабря 2017
Происшествия
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На момент аварии в автобусе находилось 16 детей.

Школьный автобус столкнулся с иномаркой на Житомирщине / zt.npu.gov.ua

В результате столкновения автобуса со школьниками и автомобиля BMW-520 вблизи с. Веселовки Коростенского района Житомирской области один человек погиб, пятеро травмированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, ДТП произошло 11 декабря около 16.30 на 111 км автодороги Выступовичи-Житомир.

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По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля BMW-520, двигаясь в направлении г. Коростеня, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ТАТА БАЗ. Вследствие чего водитель легковушки, житель областного центра, от полученных травм погиб на месте происшествия, пятеро пассажиров автобуса получили травмы. Угрозы их жизни нет.

Впоследствии четверо детей, в возрасте 8, 11, 14 и 15 лет, дополнительно обратились за медицинской помощью: у них диагностированы ушибы различных частей тела, им назначено амбулаторное лечение.В полиции отметили, что в автобусе на момент аварии находилось 16 детей разного возраста и 28-летняя учительница местной школы. Ее с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделение больницы. Детям была оказана медицинская помощь на месте без госпитализации.

На момент аварии в автобусе находилось 16 детей / zt.npu.gov.ua

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Коростенского отдела полиции и Главного управления Нацполиции в области.

По указанному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Водитель иномарки не справился с управление выехал на полосу встречного движения / zt.npu.gov.ua

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Теги: #пострадавшие#ДТП на Житомирщине#школьный автобус