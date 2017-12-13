Отобрали кругленькую сумму: в Киеве дерзко ограбили помощника нардепа

В Киеве неизвестные среди дня ограбили помощника внефракционного народного депутата Якова Безбаха.

По словам Безбаха, ему позвонили из СБУ и сообщили об инциденте. Об этом он рассказал ТСН.uа.

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Также нардеп рассказал, что помощника якобы не били. Сейчас обстоятельства ограбления и точная сумма украденных средств устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в одном из кафе в центре Киева неизвестные ограбили посетителей, которыми оказались экс-глава Главного контрольного управления Администрации президента Анатолий Балюк и бывший министр экономики Сергей Терехин.