Экс-министр экономики Украины прокомментировал ограбление в кафе Киева (видео)

В одном из кафе Киева ограбили товарища экс-министра экономики Украины Сергея Терехина. Об этом бывший чиновник рассказал журналистам, передает ТСН.

В СМИ сообщили, что ограбили самого Терехина. Однако он заверил, что сам он не пострадал и рассказал обстоятельства ограбления.

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"Мы сидели с другом, пили кофе. И вы видите, как это "классно" произошло. У друга стоял чемоданчик. И эти люди, похожие на выходцев с Кавказа, пока они ходили вокруг, мы пили кофе. Когда мы рассчитывались, друг посмотрел на свой чемоданчик, а ее уже не было. Девушки, которые возле нас сидели, сказали, что эти подозрительные люди оставили какой-то чемоданчик. Оказалось, что это чемоданчик товарища. Похитили деньги – 6,5 тысяч гривень. Слава Богу, не похитили карточки и прочее. Мы попросили у менеджера заведения записи видеокамер, полицию не вызывали", - рассказал экс-чиновник.

Терехин сам передал видео из камер наблюдения для обнародования в Сети, чтобы предостеречь граждан и показать, какие ограбления могут быть техническими и непринужденными.

"Почему я это выложил – по одной причине. Сейчас много воров и они очень опытные. Поэтому я и выложил видео в Сеть, чтобы люди были осторожными", - отметил Терехин.

Как сообщал УНИАН, в одном из кафе в центре Киева неизвестные ограбили посетителей, которыми оказались экс-глава Главного контрольного управления Администрации президента Анатолий Балюк и бывший министр экономики Сергей Терехин.