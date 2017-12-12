Смерть американского инструктора во Львове: военные США сообщили подробности

21-летний Джозеф Джей Нелк умер во Львове в воскресенье, 10 декабря. По данным нью-йоркского Департамента военно-морских дел, причины смерти - естественные, не связанные с военной деятельностью. Расследование инцидента продолжается, говорится в сообщении для СМИ.

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Нелк был одним из 200 бойцов нью-йоркской Национальной гвардии, которые отправились в Украину для совместных с украинскими солдатами тренировок на Яворовском полигоне (Международный центр миротворчества и безопасности). Бойцы были мобилизованы в октябре, и 22 ноября им передали миссию нацгвардейцы из штата Оклахома.

Нелк был зачислен в состав нью-йоркской Национальной гвардии в марте 2015 года после того, как прошел подготовку. Он имел награды - медаль "Служба национальной обороны" и лента "Служба армии".

Как сообщал УНИАН, по данным Нацполиции, американский солдат скончался в помещении магазина в Львове.