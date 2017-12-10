В Ужгороде среди бела дня четверо мужчин похитили человека (фото)

Сегодня в Ужгороде около 11:00 четверо мужчин на внедорожнике "Mercedes" похитили человека. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

"Утром выходного дня патрульный выглянул в окно и увидел неожиданное: неизвестные с оружием бьют его соседа и силой сажают в свое авто. События развивались стремительно: полицейский бросился на помощь соседу, звоня коллегам. Он передал им направление движения авто вероятных похитителей", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске грабители вынесли из магазина сейф с 200 тысячами гривень

Согласно информации, уже через несколько минут правоохранители обнаружили и заблокировали автомобиль злоумышленников.

"Всех четверых человек, которых подозревают в похищении человека, задержали. При этом, у одного из задержанных во время поверхностной проверки обнаружили предмет, похожий на оружие", - сообщили в полиции.

Ранее в Киеве вооруженный преступник-рецидивист похитил девушку, чтобы с ней помириться.