За отсутствие пенсий - в мусорный бак: ветераны АТО разобрались с врачом, затягивающим их медобследование (видео)

Ветераны АТО кинули в мусорный бак главу медико-социальной экспертизы по назначению инвалидности Днепропетровской области за то, что он затягивает рассмотрение их дел по инвалидности. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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АТОшники убеждены, что из-за него уже несколько месяцев не получают пенсий по инвалидности. Чтобы подтвердить свой статус, раненые бойцы должны периодически проходить медобследование специальной комиссии, однако уже несколько месяцев врачи ее переносят. А нет выводов медиков - нет и пенсий.

Сам же главный врач Днепропетровского областного центра медико-социальной экспертизы утверждает, что комиссию не назначает, потому что все документы бойцов изъяла полиция в рамках расследования уголовного дела. И когда их вернут, то ветеранов АТО сразу осмотрят. Бойцы же уверены, что дела врачу давно вернули.

Как сообщал УНИАН, в Белой Церкви от рук грабителя погиб АТОшник, который прошел Илловайск и Дебальцево.