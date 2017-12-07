На Житомирщине в результате ДТП погибла гражданка Аргентины, ее мужа госпитализировали

В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, среди которых гражданка Аргентины, еще один госпитализирован. Как сообщает ГУ Нацполиции в Житомирской области, ДТП произошло 6 декабря около 22.35 на 144 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Каменки Житомирского района.

Отмечается, что в аварию попал автомобиль «Ситроен», в котором ехали супруги граждан Аргентины и водитель-переводчик. Их транспортное средство столкнулось с грузовиком «Рено Магнум», водитель которого не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате от полученных травм погибли водитель и пассажирка легковушки, ее мужа госпитализировали.

По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля «Рено Магнум», двигаясь в направлении Новоград-Волынского, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с «Ситроен».

47-летний киевлянин и 39-летняя пассажирка, гражданка Аргентины, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще один пассажир, 38-летний гражданин Аргентины, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

На месте происшествия работали патрульные, следственно-оперативная группа Житомирского отделения полиции и следователи отдела расследования ДТП Следственного управления ГУНП.

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По указанному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

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