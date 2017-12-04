В Харькове повредили около 30 терминалов E-ticket

В Харькове злоумышленники повредили 25 терминалов по продаже электронных билетов на проезд в электротранспорте.

Как пишет Kharkiv Today, эти данные по состоянию на 14.00 понедельника, 4 декабря сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов. При этом он предполагает, что по уточненным подсчетам поврежденных терминалов будет больше.

"Мы обратились в полицию. И на мелкое хулиганство произошедшее уже не тянет. Пока неизвестно, кто это, но давайте не будем мешать полиции работать. Я надеюсь, что зубная паста, монтажная пена и другие виды порчи автоматов, - это разные злоумышленники, а не саботаж в общей сути", - заявил чиновник.

По данным Водовозова, харьковчане купили более 10 тысяч карточек на проезд в трамваях, троллейбусах и метрополитене.

В горсовете утверждают, что из-за сложившихся трудностей и действий вандалов, проект не будет закрываться, так как инвесторы системы "E-ticket" "точку невозврата" уже прошли.

"Компания-инвестор сотрудничает с горсоветом уже долго и сдаваться не собирается. Это упертые ребята, такие же упертые, как мы. Буквально три месяца, и бумажный билет в городе уже купить будет нельзя. Мы понимаем, что проблемы какое-то время будут происходить, но мы к этому готовы и доведем это дело до конца", - сказал заместитель городского головы.

По плану горсовета, через неделю начнется установка терминалов в метро.

Всего в Харькове установлено 323 терминала.

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По информации директора Департамента по связям с общественностью Юрия Сидоренко, за прошедшую ночь, с 3 на 4 декабря, в Харькове повредили 25 терминалов. Сумма убытков составила более полумиллиона гривен. Еще восемь повредили за три дня, 1-3 декабря - по ним ущерб еще не считали.

Поврежденные автоматы обнаружили на улице Тринклера, 3, напротив гостиницы "Харьков Палас", на Бульваре Грицевца, 3А, на проспекте Науки, 24 и 56, на троллейбусной остановке по улице Плехановская, 41/43, а также на улице 23 Августа, 2. Кроме того, в Харькове насчитали поврежденные валидаторы в восьми трамваях.

Также в горсовете заявили, что какая-либо поломка транспортного средства не может быть связана с системой электронного билета.